La sensual foto de Natalia París que despertó la admiración de sus seguidores

La modelo no dejó nada a la imaginación con esta sugestiva publicación en su cuenta de Instagram.

La belleza de Natalia París es admirada por sus seguidores que no pierden la oportunidad para manifestarse con un piropo, pero una reciente foto que subió a redes sociales los dejó sin aliento.

La modelo mostró su cola sin tapujos, como en otras oportunidades, ya que es uno de sus más grandes atributos.



“Se necesita personalidad y coraje para mostrar su propio cuerpo, cosa que nos falta a más de uno. Es tema de cada quien como lo toma pero @nataliaparismodel simplemente eres única”, escribió uno de sus seguidores desde Chile.

Aunque no todos los comentarios fueron positivos, razón por la que algunos le pidieron a la modelo hacer caso omiso a quienes la critican.

“Realmente creo que eres muy especial y bella. No sé por qué te tratan mal por mostrar una parte de tu cuerpo. He visto imágenes y videos horribles en las redes sociales y ante esto no se escandalizan. Eres hermosa, tienes derecho a mostrar lo que quieras y punto”, comentó otro seguidor.

La publicación ya suma más de 43 mil me gusta y cientos de comentarios.



