La sorpresa con que reciben a viajeros que llegan a Medellín a disfrutar de la Feria de las Flores

Trovas, flores y varios mensajes de buen comportamiento hacen parte de la estrategia de las autoridades para recibir a los visitantes; se esperan unos 25 mil.

La alegría y el cariño de los paisas contagian a los visitantes que llegan a la ciudad de la ‘eterna primavera’ a disfrutar de la versión 62 de la Feria de las flores.

Así sucedió durante la madrugada de este jueves cuando viajeros fueron sorprendidos con trovas, flores y varios mensajes de la policía que invitan al buen comportamiento y a la oportuna denuncia.

La capitán Deisy Aponte, jefe de prevención de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dijo: “definitivamente el éxito de la feria es tanto el comportamiento de las personas que viven acá en Medellín como los que nos visitan, hoy aprovechamos para darles la bienvenida y decirles que Medellin es de puertas abiertas”.

Algunos apenas despertando de un largo viaje, vieron con sorpresa tal recibimiento y hasta con la cobija en el cuello se contagiaron de una fiesta de tradición.

Luz Marina Guerrero, una turista que llegó a la capital antioqueña, indicó que “es maravilloso, es que Medellin es lo mejor que hay, el mejor vividero que tiene Colombia.

Y es que la eterna primavera resplandece, su clima privilegiado y la belleza de sus mujeres, se mezclan entre varios tapetes de flores.

Cristina Moreno, otra visitante, manifestó: “A mí me encanta esta Feria de las Flores, es algo muy cultural que no se ve en los EE. UU. y me encanta ver todas las flores y todo el trabajo que ponen las personas de Colombia aquí en Medellín.

Es su gente que con un saludo, una sonrisa, un gracias o quizá dar una manito, hacen de Medellín una tierra encantadora.

Y para quienes no se han decidido, aún hay tiempo para disfrutar de la feria.

Consulte la programación de la Feria de las Flores y vea más información sobre las fiestas .