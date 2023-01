La sorpresa de Yerry Mina a niño futbolista que conmovió al país al dedicar un gol a su abuela

La historia de Johan Salas llegó a oídos del defensa de la Selección Colombia quien le envió un mensaje y lo invitó a seguir luchando por sus sueños.

Un equipo de Noticias Caracol llegó hasta el corregimiento de Doradal en Puerto Triunfo, Antioquia, a compartir con Johan Salas el emotivo mensaje que le envió el futbolista Yerry Mina.

“Quiero decirte y desearte que sigas adelante por tus sueños, que no desfallezcas, que arriba hay un Dios que todo lo ve y que nos guía”, dijo Mina en un video que grabó para el niño.

Johan no pudo contener las lágrimas al ver y escuchar a quien considera su ídolo dándole un mensaje de esperanza.

“Porque Yerry mina es alto, tiene mucha potencia para patear un balón, muy calmado. Para mí es el mejor defensa de Colombia, me gustaría conocerlo a él, para que me enseñé a mi esas mismas cosas que él tiene, para yo quedarme con estas enseñanzas de él”, expresó Salas.

La abuela de Johan está agradecida por el apoyo que ha recibido su nieto luego de su gesto de humildad.

“Le doy gracias a Dios y a Yerry Mina, por apoyarme este muchacho. Ese saludo lo motiva mucho más, porque él es una persona que lo admira mucho”, expresó Florentina Salas Benítez.

La conmovedora entrevista que puso en evidencia la historia de Johan ya ha traspasado a otros continentes y ha conmovido a importantes figuras como James Rodríguez y ahora a Mina.