La tragedia del Chapecoense, un dolor que la memoria de los antioqueños no olvida

Nostalgia, eso muestra la noble mirada de los campesinos unitenses cada vez que el calendario les recuerda el accidente del que fueron testigos.

En esa trágica noche murieron 71 personas entre deportistas, periodistas y dirigentes.

Francisco Osorio, habitante de La Unión, dijo que ha sido “muy duro, muy duro. Eso fue algo muy horrible. Cuando dijeron que se había estrellado un avión por allá a las 10 de la noche, eso todo el mundo se sintió incómodo con eso, muy horrible, nunca se había llegado a ver por acá”.

El rescatista Arquímedes Mejía fue uno de los primeros en llegar al lugar del siniestro y desde entonces lleva a Chapecoense para todos lados.

“Los bomberos tienen su gorra, pero yo me mantengo con la del Chapecoense. A mí, la sacada de Rafael, a mí personalmente, me dejó marcado. Me tocó camillarlo, una persona pesada y las condiciones del terreno eran muy difíciles”, recordó Arquímedes.