La trágica historia del abuelo de los dos niños baleados en El Pesebre: hasta la casa se le quemó

Primero le llegó la dolorosa noticia de la muerte de sus nietos, un día después, su casa en Quibdó quedó en cenizas por cuenta de un incendio.

Esta es la triste historia de Manuel 'Manto' Córdoba, el abuelo de los dos niños asesinados a tiros junto a su mamá, el pasado domingo en el barrio El Pesebre, occidente de Medellín.

Por eso, hoy pide la solidaridad de sus vecinos en Quibdó (Chocó), para poderles dar el último adiós a sus familiares.

“Me mataron mis nietos mayores. Eran hijos de un hijo que me mataron en Medellín hace cinco años”, le contó a Noticias Caracol.

‘Manto’, como le dicen por su labor de instalar unos protectores que se usan en los techos de las casas en Chocó para que no se inunden durante los fuertes aguaceros, se enteró de la trágica muerte de sus nietos el domingo en la tarde cuando apenas se reponía de otro duro golpe que le dio la vida.

En la mañana, su casa del barrio Las Esmeraldas, en la capital chocoana, fue consumida por un voraz incendio que acabó con otras seis viviendas.

Las causas de la conflagración son claras para los habitantes del barrio.

“Una tía de don Manuel, que vivía detrás de su casa, cocinaba en fogón de leña y en la mañana del domingo lo dejó prendido. Las llamas se propagaron y quemaron seis casas. A don Manuel no le quedaron sino una pantaloneta y un suéter. Se le quemaron el televisor, la estufa, la nevera, la ropa y unos ahorritos que guardaba en la casa”, le contó a Noticias Caracol el concejal de Quibdó Yesimar Álvarez.

La tarde de este miércoles, las autoridades evaluaban la manera de entregarle a don Manuel los cadáveres de sus nietos y su nuera, Sandra Córdoba, a quien su hijo conoció en el barrio Kennedy, de Quibdó.

El sospechoso de las muertes de los nietos de don Manuel, que tenían 11 y 13 años, y de Sandra, fue detenido el martes en Barbacoas (Nariño), suroccidente de Colombia.

"Llevaba ocho años en la subversión, tenía antecedentes por rebelión y además de estos, también por tráfico y porte de armas", explicó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general Óscar Gómez.

Don manuel, de 56 años de edad, solo pide que la muerte de sus familiares no quede impune.

"Pido justicia para que ese no se repitan ese tipo de cosas", aseguró don Manuel.