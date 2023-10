La verdad detrás del hombre zombi en Medellín: su familia aclaró qué consume

En redes sociales hubo revuelo por cuenta de un hombre cuyo comportamiento fue asociado con el de un zombi. El sujeto fue visto deambulando en una de las calles de Medellín, capital de Antioquia. En un video se observa al individuo de cabello rubio vestido con doble pantalón y sin camisa.



Más que su apariencia, lo que llamó la atención fue su comportamiento, pues en las imágenes se ve que el individuo lucha para mantenerse en pie, a la par que intenta subirse un pantalón que tiene a media pierna.

“Lleva bastante tiempo ahí. Lo impresionante es que, a pesar de su estado, no se cae. No levanta la mirada, y parece darse cuenta apenas de que su pantalón está por caerse”, relató un testigo de la escena y que compartió el video.

En las imágenes se observa también a los transeúntes pasar por el lado de este sujeto y alejarse para evitar cualquier tipo de contacto. No obstante, en una segunda pieza compartida por el usuario de TikTok, se ve a un hombre acercándose al protagonista del video para auxiliarlo, aunque pareciera ser una tarea imposible.



“Dios mío, eso casi no se veía aquí en Colombia y ya en estos días ya he visto varios. Dios, cuida nuestra juventud”, “Grave que la gente esté consumiendo esas porquerías aquí en Colombia, si no más en EE. UU. ya se volvió un gran problema de salud pública, cómo será acá”, “Es triste ver un ser humano en estas condiciones, parece un zombi. Dios permite encuentre las personas indicadas que le dé la bendición”, son algunos de los comentarios dejados por los internautas.

¿Hombre zombi actúa así por fentanilo?

Aunque esto es lo que muchos creen, al parecer no es así. La familia de este hombre informó que lamentablemente cayó en las drogas en Medellín y su comportamiento es consecuencia del consumo de heroína.

La familia del señor, víctima de una adicción, supuestamente está buscando ayuda para ingresarlo a una fundación con miras a su rehabilitación.

¿Cuáles son los efectos de la heroína?

Uno de los mayores peligros de la heroína es su naturaleza altamente adictiva. Las personas que la consumen regularmente desarrollan una tolerancia rápida, lo que significa que necesitan dosis cada vez mayores para sentir los mismos efectos.

La heroína suprime el sistema respiratorio y cardiovascular, lo que puede llevar a problemas respiratorios, enfermedades cardíacas y, en casos extremos, a un paro.

La heroína no solo afecta el cuerpo, sino también la mente. Muchos usuarios experimentan problemas de salud mental, como depresión, ansiedad y trastornos de estrés postraumático.

La sobredosis de heroína es un riesgo constante para los usuarios. La droga deprime el sistema nervioso central, lo que puede provocar una respiración peligrosamente lenta o incluso detenerla por completo.