La verdadera historia detrás del video de un supuesto exorcismo en colegio de Envigado

Esto ocurrió en el Colegio Cumbres, de Envigado, cuando una mujer que fue para un proceso de confesión se tornó fuera de control dando fuertes gritos😮. La situación se complicó tanto que la Policía tuvo que intervenir y un sacerdote empezó a rezarle a la mujer, que parecía endemoniada🙏. La institución académica aseguró que no se trató de un exorcismo. Al ver el video ¿qué piensas obre este suceso? Su opinión y foto pueden ser publicadas en nuestros medios informativos📰📲.