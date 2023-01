La Volqueta Espacial y el regreso del grunge duro a Altavoz 2018

Muchas voces y sonidos se han hecho reconocer en el festival de música más importante de Medellín y este año es la oportunidad para esta banda.

Se trata de La Volqueta Espacial , una agrupación con más de cuatro años en la escena de Medellín que poco a poco ha ido afinando un estilo propio, bajo una fuerte influencia del Hard Rock y el Grunge.

Son estos estilos surgidos en los años 80, especialmente en Norteamérica, los que han influenciado a los cuatro integrantes de La Volqueta: Guillermo Ramírez El Capitán (vocal), Daniel Suárez (guitarra), Javier Peláez Rivera (bajo) y Gustavo Fernández Sierra (batería).

Alejados de los estilos convencionales de heavy, el punk, el hardcore y el reggae, La Volqueta amalgama agresivos acordes con variedad de distorsiones, a la par de baterías complejas, y una voz cuyo registro impone en el oyente la necesidad de integrarse y ‘cabecear’.

“Hemos pasado por varias etapas, cambiando unas cosas y otras hasta que comprendimos que nuestro estilo, el que nos llenaba más, era el grunge, llamados mucho por el estilo de Alice in Chains, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Nirvana y Silverchair.”, afirma El Capitán.

Vea también: Así suenan algunas de las bandas internacionales invitadas a Altavoz 2018

Y sus letras van acorde al género, agresivas, desconcertantes, algo decepcionadas del mundo e incluso de las pasiones.

Según Gustavo Fernández Sierra, baterista, el primer gran éxito de la banda, quizás, fue la canción Duda, tema que resume las cualidades musicales de una agrupación que se mueve dentro de un género que muy pocos hacen en la ciudad.



Desde entonces sus canciones han deleitado bares y festivales en toda la ciudad con temas como No es igual, Dale Duro, Necio y Diluido.

“El año pasado nos presentamos a Altavoz y no pasamos. Ahora que estamos allí nos sentimos muy orgullosos, sacando adelante este proyecto. Hemos tocado en los últimos meses en Rock Cristóbal Fest, Ciudad Altavoz, No Radical Fest, Noise it Festival y en Suena Indie 2, y en numerosos bares”, añade El Capitán.



Advertisement