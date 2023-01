Ladrones dejan sin equipos de trabajo a reconocido fotógrafo de moda

El robo a Felipe Loaiza, quien ha laborado para la firma de Daniela Ospina y otras marcas, sucedió en el coliseo Carlos Mauro Hoyos, occidente de Medellín.

“Dejé mi carro estacionado en el parqueadero, terminó pico y placa, me dirigí a mi casa, cuando abrí la puerta del carro para sacar los equipos, no estaban ni la maleta de las cámaras, ni de las luces”, le contó el fotógrafo a Noticias Caracol.

Por lo que regresó al escenario deportivo para saber qué había sucedido. “Los vigilantes del coliseo me dijeron que no se percataron de nada y que no había cámaras en las que se pudiera ver qué pasó”, dijo.

Los equipos hurtados son especializados y difícilmente comercializables, dijo Felipe, pues son de uso netamente profesional.

Por lo que recomendó que si alguien ha visto las dos cámaras, tres lentes, el computador, el Ipad, las dos luces portátiles y las baterías portátiles que los ladrones se le llevaron, se informe a las autoridades.

“Esos equipos podrían llegar a costarme entre 40 y 50 millones de pesos. Es mi manera de trabajo”, aseguró.

Por ahora, para suplir la ausencia de estos elementos se ha valido de la ayuda de colegas que saben de la importancia que estos representan para él.

Felipe, finalmente, contó que aunque trató de interponer una denuncia en la página web de la Policía y el 123, no ha sido posible. “La página está caída, y en el 123 me pidieron ir a la Fiscalía, pero realmente he tenido que trabajar y se me ha hecho imposible”, dijo.

Estos son los elementos hurtados:

Dos cámaras Canon EOS 5D Mark 4

Lentes Canon 24-105 y Sigma 70-200

Un Macbook pro

Un iPad pro

Un Godox ad400

Una batería Bagabond

Memorias

Adaptadores

Baterías

El de Felipe no es el primer caso que sucede en ese espacio deportivo.