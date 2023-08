Ladrones en Bello le dañaron la comida a comensales de restaurante

Los habitantes del municipio de Bello, en Antioquia, se encuentran preocupados frente a la creciente ola de inseguridad que azota a la comunidad, especialmente a los locales comerciales que se encuentran más expuestos.



En las últimas horas, videos de una cámara de seguridad de un establecimiento de alimentos ubicado en el barrio Cabañas evidenció el momento exacto en el que unos delincuentes ingresaron para robar las pertenencias de las personas que se encontraban en el lugar.

Aunque en la grabación solo se observa a uno de los participantes del delito, quien ingresa con una chaqueta de estilo militar y una gorra negra e intimida a los comensales con un arma de fuego mientras que les entregan sus elementos de valor, habría otra persona involucrada que sería cómplice.

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes ya se encuentran plenamente identificados y se están realizando las investigaciones pertinentes para darles captura.

Según Carlos Arcila, defensor de los derechos humanos, la situación de inseguridad en este municipio del Valle de Aburrá es el resultado de la ausencia de entes de control que garanticen la protección de la ciudadanía.

“Lo peor es que no hay control ni presencia de la autoridades. Siempre hay atracos, no hay protección, no hay seguridad. A veces hay defensa y protección por mano propia porque las comunidades están alarmadas y asustadas”, comentó Arcila.

Por otro lado, el defensor de los derechos humanos rechazó la situación en la que se encuentra inmersa la comunidad: “Rechazamos rotundamente que se está presentando esta situación de seguridad en el municipio de Bello, especialmente en Cabañas. Por eso (la ausencia de las autoridades) se ve la oportunidad de estas estructuras armadas de fortalecerse el barrio”, puntualizó.

Cabe mencionar que en este mismo barrio del norte del Valle de Aburrá, una menor de 8 años resultó herida con un arma traumática en medio de un atraco que se presentó al interior de un establecimiento comercial.

Videos que circulan a través de redes sociales muestran cuando el delincuente se acerca por detrás de un hombre que departía en una mesa con una mujer y dos niñas y le apunta con el arma para intimidarlo.

Tras un forcejeo entre los dos sujetos, el ladrón realiza varios disparos con su arma traumática sin medir las consecuencias de sus actos. En ese momento, uno de los proyectiles salió dirigido al lugar donde estaba una madre con su hija esperando un vehículo en la calle, fuera del establecimiento.

La menor recibió el impacto en la pierna derecha, por lo que tuvo que ser trasladada rápidamente a un centro asistencial donde recibió atención médica. Después del incidente, el delincuente se subió a una motocicleta que era conducida por un presunto cómplice que lo esperaba y huyó.