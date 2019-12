Lanzan aplicación para mitigar contaminación causada por escombros en Medellín

La app nació como una solución para quienes no saben qué hacer con este tipo de residuos cuando realizan construcciones o remodelaciones en sus casas.

‘Sin escombros’ es una innovadora aplicación que desarrolló una empresa paisa para resolver, en alguna medida, la problemática relacionada con la indebida disposición de estos residuos en la capital antioqueña.

“Lo que hemos hecho es crear una aplicación diseñada específicamente para atender ese mercado domiciliario que no sabe dónde depositar estos residuos y que desconocen, después de gestionarlos con un tercero, a dónde van a llegar”, explicó Gabriel Noreña, líder empresarial.

Montañas llenas con costales de escombros, al borde de carreteras, quebradas o puntos ilegales de recolección se pueden observar en Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá, lo que constituye un perjuicio para el ambiente y la salud pública.

“Actualmente en el Vallé de Aburrá, se estima que se están generando aproximadamente seis mil toneladas de residuos de construcción y demolición. De esas seis mil toneladas, 900 corresponden a las remodelaciones que hacemos en los hogares y que es el gran problema que se presenta hoy en día porque no existe una red oficial o consolidada que nos permita que las personas sepan cuáles son los medios para disponer este tipo de residuos con las empresas encargadas de esta gestión”, indicó Julio Cárdenas, director de proyectos Acodal.

Esta problemática, ocasionada entre otras causas por la informalidad de los motocargueros, ha llevado a que los escombros se conviertan en el foco de otras situaciones de mayor complejidad, como son el desbordamiento de fuentes hídricas, derrumbes e, incluso, enfermedades causadas por estas malas prácticas.

“Cuando la persona que realiza la recolección del RCD no certifica y no los deposita de manera adecuada, en un lugar donde se cumplan las expectativas para poder llevarlos a sus ciclos de producción y aprovechamiento, estamos haciendo un proceso de afectación al ambiente y no solo a nivel regional, sino municipal, porque el aire que contaminamos es de todos”, advirtió Sebastián Montoya, motocarguero.

De 20 mil toneladas de escombros que se generan al día, se está desaprovechando entre un 25 y un 40 por ciento de estos desechos para la elaboración de nuevas materias primas en el sector constructor y arquitectónico.

“Los residuos de construcción y demolición, más llamados RCD, son residuos que se producen de la construcción, incluyen materiales, agregados y una serie de elementos que pueden ser reprocesados y pueden ser reutilizados generando economía circular de los materiales dándoles un segundo uso”, resaltó Gabriel Noreña.

La app ‘Sin escombros’ se convierte en una importante herramienta para proporcionar el transporte adecuado de escombros, de manera ágil y oportuna.

“Para la aplicación del usuario en este momento tenemos que él puede seguir toda la trazabilidad del movimiento”, comentó Julián Arboleda, ingeniero.

Asimismo, reduce la informalidad en la recolección de escombros, que impide su clasificación y un desconocimiento porcentual de los tipos de materiales que se desechan en la ciudad.

“Los entes territoriales tienen una certificación a través de una resolución que es la 0472, que obliga a las diferentes constructoras a hacer un aprovechamiento de estos, y a hacer que estos ciclos vayan a ser más completos”, señaló Sebastián Montoya, motocarguero.

Si se genera una cultura de aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición, las escombreras se utilizarían sólo para disposición final en menor proporción y se crearían nuevos materiales con los escombros aprovechados, disminuyendo la explotación de los recursos naturales.