Lanzan programa físico para pacientes con enfermedades crónicas

Históricamente la recuperación de una persona que sufre un infarto se hace en casa bajo instrucciones médicas. Sin embargo, Savia Salud lanzó el jueves un programa físico para el tratamiento de estos pacientes y los que sufran enfermedades crónicas.

“Es una facilidad que se le da al usuario, que sale de una fase rehabilitatoría, para bajarlo de ese tercer nivel al nivel primario donde tenemos unas unidades demostrativas, que son unos pequeños gimnasios en todo el Valle del Aburrá coordinado por un médico deportólogo y un educador físico”, explica el médico Álvaro Jaramillo, líder del programa.

Las 12 unidades demostrativas del programa funcionan en Bello, Caldas, Envigado, Sabaneta, La Estrella y en Medellín en los barrios de Castilla, Santa Cruz, el Estadio, Manrique, Tricentenario y Belén.

Este programa será para personas con hipertensión, diabetes, obesidad enfermedad pulmonar obstructiva crónica – que son conocidas como EPOC- y osteoartrosis. Beneficiará no solo el cuerpo sino también la mente, así lo indica William González, quien asistió a la inauguración, ya que su madre de 72 años será una de las beneficiadas.

“Es la primera invitación que nos hacen y precisamente nos estamos enterando y me pareció espectacular. Mi mamá se va beneficiar muchísimo, porque hace dos años murió mi padre y no nos hemos podido recuperar de eso y esto nos va ayudar. Además, como ella es hipertensa y tiene Epoc, el acompañamiento físico va a ser muy importante”.

Esta estrategia pretende enseñar hábitos de vida saludable y mejorar la calidad de vida de estos pacientes, que suelen tener padecimientos muy dolorosos.