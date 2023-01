Las calles de Medellín, el estudio cinematográfico más apetecido por artistas y productores

Un documental muestra como la ciudad se posiciona como locación de grandes producciones, entre videos musicales, comerciales y películas.

‘J Balvin, hecho en Medellín’, realizado por 36º Compañía Audiovisual, resalta que además de ser uno de los destinos turísticos más apetecidos en Latinoamérica, la ciudad también apuesta a ser “el estudio cinematográfico más completo de la región”, según el alcalde Federico Gutiérrez.

El documental narrado por el cantante antioqueño se enfoca en cómo se realizó el video de la canción ‘Machika’ , que fue estrenado en enero de este año, filmado entre Medellín e Hidroituango.

“Es para nosotros un orgullo que un artista de talla internacional como J Balvin le de valor a su ciudad, quiera hablar de ella y ser ese embajador a nivel mundial para mostrar lo bonito que tiene la ciudad no solo en sus locaciones, sino en su gente, en su historia”, destacó María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín.

Gracias a ese impulso audiovisual, es larga la lista de producciones que han tenido lugar en la ciudad desde videos musicales de artistas como Juanes, Aterciopelados, Piso 21, Nicky Jam y películas como 'Barry Seal' protagonizada por Tom Cruise, 'The Boy', 'Eso que llaman amor', 'City of Dead Men', 'La Mujer del Animal', entre otras.

Galeano aseguró que esto permite "seguirle mostrando al mundo cuales son las razones para que visiten Medellín y que con todo esto podamos seguir generando oportunidades de empleo".

Entre los atractivos de Medellín como capital audiovisual se encuentran: beneficios a productores internaciones que brinda la Ley de Cine. En la capital antioqueña se brinda un incentivo para quienes realizan contenidos audiovisuales en la ciudad, con una devolución hasta del 15 por ciento. Diversidad de locaciones, paisajes y arquitectura, temperatura promedio durante todo el año, además de talento local y experiencia en el tema.

