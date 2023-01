Las caras del juicio Santiago Uribe: Fiscalía pide condena y defensa desconoce a Los Doce Apóstoles

Durante la etapa de alegatos, el abogado del ganadero, hermano de Álvaro Uribe, sostuvo que el grupo paramilitar es un mito de los medios de comunicación.

También, aseveró que los testigos no tienen pruebas suficientes para asegurar su existencia, validados, por ejemplo, en el testimonio entregado en 1993 por el sacerdote Luis Enrique Muñoz.

“Se construyó a través de los medios y los rumores públicos ese mito de Los Doce Apóstoles y no con especulaciones sino con pruebas es lo que está acreditando en esta audiencia”, dijo Jaime Granados, abogado de Santiago Uribe.

Para la Fiscalía, Los Doce Apóstoles fue un grupo paramilitar conformado hace más de 25 años en Yarumal, norte de Antioquia.

Por esta razón pidió, amparada en un sin número de pruebas y testimonios, que el ganadero sea condenado por concierto para delinquir y homicidio. Petición que respalda la Procuraduría.

“Por haber conformado un grupo ilegalmente armado que actuaba en la población de Yarumal y municipios aledaños con el propósito de ejecutar homicidios selectivos”, sustentó la procuradora delegada del caso, Liliana Marín.

La Fiscalía, también solicitó que se investigue a algunos testigos por presuntos falsos testimonios.

“Unas veces mintieron para favorecer sus propios intereses y otras veces porque equívocamente querían proteger al señor Santiago Uribe”, advirtió Carlos Iván Marín, el fiscal del caso.

“Pareciere que estos muertos no existieran y efectivamente hay 509 personas que fueron afectadas por este grupo paramilitar”, reclamó Daniel Prada, abogado de las víctimas.

En lo que queda del juicio oral, la defensa de Santiago Uribe Vélez jugará sus últimas cartas, donde buscará que sea desligado de la creación de un grupo armado.