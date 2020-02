Las denuncias de acoso sexual que tumbaron al que fue nombrado director de la Fiesta del Libro

Pese a no posesionarse, Guillermo Zuluaga renunció al cargo por los señalamientos. Las presuntas víctimas presentarán el caso de manera formal ante la Fiscalía.

Hace 7 años, una mujer, quien pidió proteger su identidad, aseguró haber sido víctima de acoso por parte de Guillermo Zuluaga, entonces profesor de Comunicación Social, en una reconocida universidad de Medellín.

“Sentí los brazos de Guillermo Zuluaga en mis hombros y en mi espalda, intentando hacer un masaje. Mi reacción fue pararme muy derecha (...) y correrme hasta la puntica de la silla para no sentir sus manos haciéndome el masaje, pero él insistía y yo me paré y dije que necesitaba ir al baño y me fui, en ese momento yo era diciéndome esto no está bien”, relató la denunciante.

Zuluaga fue nombrado por la Alcaldía de Medellín como director de la Fiesta del Libro y la Cultura. Tras conocerse su designación, otras denuncias por presunto acoso aparecieron en su contra.

“Nosotros no podemos obrar si no tenemos una denuncia formal ante la Fiscalía, en este momento no la hay y para nosotros es importante Guillermo Zuluaga y su buen nombre, entonces nosotros no somos juez y no podemos emitir ningún concepto escuchando a las dos partes”, sostuvo la secretaria de Cultura, Lina Gaviria.

A través de un comunicado, el escritor y periodista aseguró que también se siente una víctima y renunció a su nombramiento, pese a no posesionarse.

“Han mostrado interés en representar supuestas víctimas y divulgar sus versiones, no, como lo que han sido: actos de galantería, coquetería, algunas veces de excesiva cercanía por amistad (...) He vivido acoso y auto acoso psicológico, máxime cuando respeto y valoro a todas las mujeres...”, dice la misiva.

Aunque Zuluaga no llegó al cargo, para concejales como Dora Saldarriaga, la posesión pudo generar una tormenta política.

“Había unos antecedentes que nos ponían de alerta y si hay un nombramiento también se da un mensaje de impunidad con este tema del acoso sexual”, comentó la corporada del movimiento Estamos listas.

Las denunciantes aseguraron que dichos comportamientos serán dados a conocer de manera grupal a la Fiscalía General de la Nación.