Las duras palabras del ‘hombre araña’ ruso tras conocer que debía salir del país

Pavel Gogulan, de 25 años, en menos de una semana trepó dos edificios en Medellín. Tras esto, Migración Colombia ordenó su salida.

El deportista extremo fue sancionado por violar el Código de Policía y ejecutar maniobras peligrosas, violando la seguridad y poniendo en riesgo su vida.

Así trepó el Bancolombia Pavel Gogulan, el ‘hombre araña ruso’ Este ‘hombre araña’ no es un superhéroe sino un problema para la Policía

Por tal razón Migración Colombia emitió un comunicado donde afirmó que el 'hombre araña' “tendrá que abandonar el territorio nacional dentro de los próximos 5 días”, tal plazo finaliza el próximo domingo 16 de septiembre.

Ante esto, Gogulan le comunicó a Noticias Caracol que pensaba salir de Colombia este jueves con destino a Ecuador o Panamá.

Pavel Gogulan también dio a conocer a los medios de comunicación una carta donde explica su salida:

Mi viaje a su hermoso país termina. Las autoridades me dieron 3 días para salir por mi voluntad, me ordenaron que firmara un documento y tengo plazo para cruzar la frontera hasta el próximo domingo. Esto lo han causado los propietarios del edificio de Bancolombia, cuya reputación, según ellos arruiné, escalando a plena luz del día y violando la seguridad y guardias de su edificio. No puedo entrar al país por un año a menos que me case con una colombiana.

Mientras en las calles de Medellín se observa públicamente y sin castigo el consumo y venta de drogas, la trata de blancas, la violencia, la inseguridad, etc., las personas como yo, que no somos violentos, que no buscamos quitarle los bienes a nadie, que promueven el deporte y una forma de vida activa, que buscamos una sonrisa y asombro en las personas y sociedades que visito, somos "deportados".

El Poder y las personas son categorías diferentes. Gracias a todos los colombianos por su apoyo, a la policía por la recepción suave, a los propietarios del edificio por esta única experiencia y a las autoridades por su atención. Hasta la próxima, amigos.

Escalofriantes imágenes tomadas por el ruso que escaló ilegalmente un edificio en Medellín Foto: instagram.com/pavel_gogulan