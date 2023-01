Las falencias de la justicia en el caso del homicidio de Andrés Escobar

Tras 25 años de su muerte, la familia y amigos más cercanos del futbolista mantienen vivo su recuerdo.

Juan Jairo Galeano exjugador del Atlético Nacional y amigo de Andrés Escobar, aún recuerda ese 2 de julio de 1994, cuando salió con su amigo a un establecimiento público en Las Palmas de Medellín, allí lo vio por última vez, luego de que a unos metros de su carro fuera asesinado.

"Lo recuerdo acá como si estuviera al lado mío, no se me sale de la cabeza, a diario lo añoro lo extraño y sé que su espíritu está dentro de todos nosotros los que lo queremos", expresa Juan Jairo Galeano, amigo de Andrés.

Pese a que las autoridades lograron la captura de los hermanos Gallón y su escolta, señalados como responsables del asesinato de Andrés Escobar, un abogado cercano al caso explicó que la ley los terminó favoreciendo.

Los Gallón no fueron juzgados por el delito de homicidio, sino por evasión de la justicia lo cual les otorgó beneficios para quedar en libertad; mientras que el escolta salió de la cárcel en el 2005 sin cumplir la totalidad de la condena.

"Pagó las tres quintas partes, igualmente tuvo buen comportamiento en el establecimiento carcelario, creo que él estaba en Itagüí, sino me falla la memoria, y ya con esos requisitos obtuvo libertad condicional, no pagó la totalidad de la condena", explica José Fernando Botero, abogado de la Universidad de Medellín.

Aunque la violencia apagó la vida de Andrés para siempre, Felipe, su sobrino, mantiene latente el recuerdo de su tío, un hombre apasionado que vivió para el fútbol y su familia.

"Era el tío soñado, Andrés era demasiado especial, muy pendiente de nosotros, jugaba con nosotros, nos llevaba a sus entrenamientos, nos recogía en el colegio, llegaba de sorpresa por la noche luego de esos viajes de Copa Libertadores", relata Felipe Ángel Escobar, sobrino de Andrés.

En la Unidad Deportiva de Belén en Medellín, un monumento de casi tres metros, realizado por el escultor Alejandro Hernández, le rinde homenaje al caballero de la cancha, quién por su talento hizo historia en el fútbol colombiano.



