Las fotos del condenado Alberto Stylee que demostrarían su inocencia ante la CIDH

En las últimas horas su abogado interpuso una demanda ante este organismo en busca de absolver al cantante de un delito que, asegura, no cometió.

La historia del condenado cantante de reguetón de origen puertorriqueño Carlos Alberto Pizarro, conocido como Alberto Stylee, tiene un nuevo capítulo.

En esta ocasión, el músico interpuso una demanda contra Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque asegura que sus derechos fundamentales han sido vulnerados.

Esto porque Alberto Stylee tiene en la actualidad una condena en Colombia de 12 años de prisión, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara en octubre del 2017 una sentencia por el delito de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

Carlos Alberto Pizarro salió de Colombia a Estados Unidos antes de que el Tribunal Superior de Medellín revocó una sentencia del Juzgado Primero Penal de Bello (Antioquia) que lo había absuelto por un caso de tentativa de homicidio ocurrido en febrero de 2012, en medio de una fiesta en Copacabana.

Desde entonces no ha regresado a Colombia para cumplir su pena.

En varias ocasiones su abogado Héctor Manolo Pinzón ha reiterado que tienen las pruebas necesarias para comprobar la inocencia de su cliente, a pesar de las sentencias ya proferidas.

Entre sus pruebas están algunas de las fotos que se tomaron en medio de una fiesta el día en que un hombre recibió varios disparos. La víctima luego afirmaría que Alberto Stylee fue quien lo agredió.

La defensa ha asegurado, desde entonces, que el testimonio de la víctima no concuerda con las fotografías, lo que demuestra que el artista no le disparó a nadie.

Por ejemplo, la víctima aseguró que quien le disparó fue un hombre que llevaba puesta una camisa de color blanco y aquella noche Alberto Stylee vestía una camisa negra como se ve en las fotos, según su abogado.

Aún así el artista fue condenado.

Por esta razón y otras más, y luego de agotar todos los recursos (como una tutela y un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia que fue admitido para su estudio en 2016 pero que no dio efectos) Alberto Stylee decidió en las últimas horas llevar su caso ante la CIDH.

Ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un año para analizar este caso y dar algunas recomendaciones al Estado colombiano de cómo debe proceder con el artista.

En la actualidad Alberto Stylee sigue su carrera musical prófugo de la justicia colombiana.





Fotos: cortesía.