Las Hermanitas Calle están aisladas por posible coronavirus COVID-19

Las cantantes denuncian que llegaron de Estados Unidos el lunes y aunque tienen síntomas como fiebre, tos y dolor en el cuerpo no han recibido atención médica.

“Llegamos el lunes desde Boston, al aeropuerto de Rionegro, como a las 9:00 de la noche. Llenamos unos papeles, pero ya veníamos indispuestas y sabiendo que teníamos síntomas ni siquiera nos dieron indicaciones”, relató Fabiola Calle a Noticias Caracol.

De acuerdo con la artista, en el José María Córdova no les tomaron la temperatura, no les hicieron ninguna prueba, ni hubo ningún control para verificar que no fueran portadoras del virus.

“Llenamos unos documentos y eso fue todo, no nos dieron indicaciones, el protocolo del que hablan no existe”, sostuvo la cantante.

Como Fabiola y Lina llegaron con una sintomatología similar a la que presentan los pacientes con coronavirus se aislaron voluntariamente y se comunicaron con las autoridades en Medellín, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

“Llamamos al 123, pero no contestan y al celular que dieron, pero nada. Solo hasta hoy nos llamaron de la Secretaría de Salud y el médico dijo que van a enviar a alguien para que nos haga la prueba y estamos esperando”, añadió Fabiola Calle.

Las Hermanitas Calle están en cuarentena preventiva en la casa de Fabiola y no han tenido contacto con su familia por temor al COVID-19. Entretanto, esperan que les realicen rápido el examen y así recibir la atención médica correspondiente.