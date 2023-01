Las irregularidades por las que Hidroituango está en la mira de la Contraloría

Errores en los diseños, dudas en las licencias ambientales y malas decisiones para ahorrar tiempo y dinero, son algunos de los señalamientos.

El permiso del Ministerio de Medio Ambiente para construir Hidroituango se otorgó sin documentación específica y actualizada de la geología, flora, fauna y comunidades de la zona. Esa es apenas una de las conclusiones de la Contraloría cuando examinó el desarrollo del proyecto y el manejo de la licencia.

Para el ente de control la obra tiene graves problemas:

1. En la zona hay 11 fallas geológicas que no se dimensionaron en cuanto a riesgos para la construcción.

2. No se hizo un diagnóstico adecuado del impacto ambiental de la obra y aun así se les entregó la licencia sin ningún problema.

3. Encontraron debilidades en los estudios previos al proyecto ya que utilizaron información de la zona de los años 70 y 80, es decir datos muy viejo para una megabrobra que se empezó a construir en el 2011.

Sobre la ligereza que presuntamente tuvo la autoridad ambiental al entregar la licencia, la ANLA le respondió a Noticias Caracol:

"El proyecto se licencia en etapa de factibilidad es decir que no tenemos información de ingeniería de detalle para entregar el licenciamiento así está establecido en la normal", señaló Claudia González, directora de la ANLA.

Las revelaciones de la Contraloría van más allá, asegura que la construcción de esta represa que se inició con diseños básicos, se modificó cerca de 22 veces.

Por todas estas irregularidades EPM hoy tiene más de 11 procesos sancionatorios que según la ANLA, en pocas semanas se conocerán los resultados.

Vea también: La ANLA estudia nueve procesos sancionatorios por presuntas irregularidades en Hidroituango Actualmente el proyecto está suspendido hasta marzo de 2019 y solo pueden hacer obras para superar la contingencia que se presentó desde abril.

Le puede interesar: EPM responde a informe de la Contraloría sobre Hidroituango