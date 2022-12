Las madres comunitarias no se rinden: llevan cuatro días de paro en Antioquia

Foto: Unas 200 madres comunitarias reclaman en Medellín por mejoras en su contratación, las raciones nutricionales que les otorgan y acceso a una pensión. Cortesía: Personería de Medellín.

Las madres comunitarias -en Medellín protestan unas 200 y en el país mil más- tienen la fuerza de un roble.

Desde el pasado lunes, de manera incansable, han reclamado que el gobierno nacional les permita acceder a contratos indefinidos, salarios justos y unas raciones más grandes de comida para los niños que cuidan.

De hecho, una de ellas manifestó durante la marcha realizada este jueves desde la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el barrio La América hasta La Alpujarra (el corazón administrativo de la ciudad), que su situación es tan grave que deben racionar en cuatro una porción de panela que se usa normalmente para cocinar un chocolate.

Durante su protesta más de 2.500 niños, según el ICBF, no están recibiendo su protección.

Por medio de un comunicado, el ICBF se pronunció respecto de las petriciones de las madres comunitarias.

Según el organismo, Claudia García, la gerente del Programa Madres Comunitarias les explicó que no es posible hacer una vinculación laboral directa con ellas dado que la Ley 1607, artículo 36, establece que no pueden ser funcionarias del Estado colombiano.

También asegura el comunicado, que la gerente desmiente que las minutas nutricionales (o raciones de comida) hayan desmejorado: “por el contrario este año se incrementó en un 5% el aporte”.

La protesta de las madres comunitarias ha estado acompañada de la Personería de Medellín.

#Derechoshumanos: Acompañamiento Movilización Madres Comunitarias y plantón ICBF la América pic.twitter.com/GtOHomxyaH — Personería de Medellín (@personeriamed) April 7, 2016