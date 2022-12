Las mujeres y las montañas de Medellín tienen encantado a Marky Ramone

La reconocida banda de rock Guns N’ Roses ya se encuentra en Medellín, para el esperado concierto de este miércoles en el estadio Atanasio Girardot.

La banda, encabezada por Axl Rose y Slash, calienta motores para el evento musical más importante del año en la capital paisa.

El concierto tendrá como telonero a Marky Ramone, el único integrante vivo de la icónica banda de punk The Ramones.

Hablamos con él sobre su presentación en Medellín.

“La comida, el clima, las mujeres, la libertad de movimientos… me encantan las montañas, lo verde que no tenemos en Nueva York, que es donde vivo y es lleno grandes ventanas y autos, por eso es refrescante venir acá”, dijo.