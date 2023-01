Las necesidades latentes de Puerto Valdivia tras ocho meses de contingencia en Hidroituango

Aunque los pobladores del corregimiento retornaron a sus viviendas, siguen a la espera de la recuperación del centro de salud entre otras soluciones.

El propio alcalde de Valdivia, Jonás Darío Henao, advirtió sobre las carencias de su pueblo.

“El servicio en salud: yo sé qué EPM me puede cubrir todo y no escatima gastos, pero es que EPM no maneja hospitales y el alcalde tampoco es médico”, manifestó el mandatario local.

Desde la creciente, en mayo pasado que afectó a cientos de personas, en Puerto Valdivia esperan que su puesto de salud, afectado por la emergencia sea rehabilitado esto no ha pasado, en cambio, los enfermos son atendidos martes y jueves, en un improvisado puesto de salud que cuenta con una ambulancia que no da abasto.

"Están yendo el médico dos veces a la semana a un local que tuvieron que improvisar y lo tomaron en arriendo, pero solamente son dos días que el médico atiende y no tenemos farmacia, ni servicio de laboratorio, ni odontología", señaló Mónica Gómez, secretaria de Salud de Valdivia.

Noticias Caracol también pudo evidenciar que las sedes educativas, afectadas por el río siguen igual. Este lunes inicia el año académico y a la Secretaría de Educación, le tocó reubicar a cerca de 500 menores, que estudiaban en los dos colegios destruidos y en otras dos instituciones, ubicadas sobre la franja de inundación.

"La institución educativa Marco A Rojo de primaria sufrió destrucción de unas aulas que aún no se han recuperado y sigue estando en zona de riesgo, de alerta, esa no se va a utilizar, tenemos otra sede que está inundada que es rural que tampoco entra en funcionamiento y adicional otros dos centros que están dentro de la mancha de 8.100 metros cúbicos que tampoco entrarían a utilizarse este 14 de enero", explicó Ana María Uribe, secretaria de Gobierno y Educación del municipio.

Según la Secretaría de Gobierno, pese al temor de muchos habitantes, el lunes iniciará el año académico con normalidad. En cuanto al tema de salud, Puerto Valdivia está a la espera de una unidad móvil, debidamente dotada.