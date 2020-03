Las novedades del pico y placa en Medellín y el área metropolitana que rige desde este lunes

La restricción ambiental se suspendió para evitar la alta afluencia de personas en el transporte público como medida preventiva del coronavirus.

Por esta razón se retomó el pico y placa tradicional que rige a partir de este lunes 16 de marzo.

Los vehículos particulares y las motocicletas de 2 y 4 tiempos tendrán restricción de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m., en carros será para cuatro dígitos y en motos para dos dígitos.

Conoce el #PicoyPlaca que aplicará en la semana del 16 al 20 de marzo de 2020 pic.twitter.com/YMn1MPkWyt — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) March 14, 2020

Mientras que en las volquetas y transporte de carga el pico y placa es de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 a.m. Los modelos menores o iguales a 2009 no pueden circular de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Los taxis estarán exentos del pico y placa en los municipios de Medellín, Itagüí, La Estrella, Bello y Copacabana.

Mientras que en Envigado y Sabaneta sí aplica la restricción para estos vehículos de transporte público.

Además, en Envigado y La Estrella los vehículos particulares con más de tres pasajeros quedan exentos del pico y placa.

El municipio de Girardota, por su parte, no tendrá ninguna restricción vehicular, ni en particulares ni en vehículos de carga, ni en taxis.

Rotación para este lunes 16 de marzo:

Carros particulares que su placa finalice en: 8, 9, 0, 1.

Motos de 2 y 4 tiempos que su placa inicie en 0 y 1.

Transporte de carga que su placa finalice en 0, 1, 2, 3, 4 y 5.

Aunque la medida ambiental se levantó de manera preventiva para evitar la propagación del coronavirus en la región, la calidad del aire del Valle de Aburrá está en índice naranja. Solo el punto de monitoreo fijo de Santa Elena está en amarillo, mientras que las estaciones de tráfico en el sur y en el centro están en rojo.