Las obras del Metroplús dejaron afectadas a 25 familias de Aranjuez

Doña Luz Taborda vive hace 16 años en una humilde vivienda en el sector de Berlín, en el barrio Aranjuez. Ella denunció que su patrimonio se está viniendo al piso por culpa de las obras del sistema de buses articulados Metroplús, ejecutadas hace cuatro años.

“Yo tengo un sótano donde incluso alguien podía dormir, ahora es imposible porque las paredes se están desmoronando”, afirmó Luz Taborda.

La humedad es tal que el piso de su casa está lleno de huecos y como no hay dinero para el arreglo, la única solución es taparlos con tablas.

Doña Luz no es la única afectada, con ella 24 familias más tienen problemas, como lo afirma Elodia Molina, otra de las afectadas: “es una humedad que apareció hace cuatro o cinco años debido a los trabajos de Metroplús. Estamos todos los vecinos afectados y la empresa no nos quiere colaborar”.

Metroplús informó que estudia el caso para pronunciarse próximamente, pero la empresa ya realizó una inspección técnica a la zona y concluyó que las obras no generaron las humedades en las casas, mientras tanto los vecinos reclaman a la Administración asistencia urgente para detener el deterioro de sus hogares.