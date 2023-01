Las palabras de Luisa Fernanda W luego del homenaje a Legarda en La Macarena

En diálogo con Noticias Caracol, agradeció por el apoyo, pidió detener el uso de armas y enfatizó sobre el amor hacia su novio, que falleció en Medellín.

“Quiero agradecerles a las personas que estuvieron en este momento. El mensaje es muy claro, más amor, menos armas”, manifestó al término del concierto en homenaje a Legarda en La Macarena, al que asistieron unas 15 mil personas.

“Mejor dicho, no más armas, cuiden muy bien su presente para que tengan un gran futuro, cuiden sus decisiones”, indicó, en un claro mensaje a los jóvenes que se ven atraídos por las propuestas de grupos delincuenciales y a quienes siguen el camino del robo.

“No se metan por el camino fácil, esa no es la solución de la vida, trabajen honradamente, ningún trabajo es deshonra”, añadió.

Sus palabras siguen la línea de pensamiento que tenía su novio Fabio Legarda, quien murió en un absurdo caso de bala perdida cuando transitaba por una calle del El Poblado y se vio sorprendido por un disparo cuando un empleado de una empresa de seguridad se defendía de dos fleteros (atracadores) que intentaron atracarlo.

Legarda no tenía nada que ver en el hecho, pero resultó víctima de una violencia que ha cobrado la vida de gran parte de las 76 personas muertas en Medellín en lo que va del año.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad, tres personas han sido asesinadas en la ciudad en lo que va de 2019 en intento de hurtos, aunque la cifra no cuenta a los ladrones abatidos.

Por eso, Luisa Fernanda W enfatizó en su mensaje: “Las armas y el camino fácil, deshéchenlo de sus vidas, ustedes en su presente puede construir el futuro”.

Y antes de marcharse de La Macarena, donde miles de jóvenes la arroparon en ese difícil momento, Luisa Fernanda dijo: “Te amamos, Fabio, te amo”.

La youtuber, en un conmovedor discurso, pidió a la familia de su novio que no la deje sola.