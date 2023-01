Las tres jornadas laborales que implementarán empresas del Valle de Aburrá desde este lunes

En Medellín y su área metropolitana las autoridades endurecieron las medidas y las restricciones para los sectores que retoman sus actividades económica.

Uno de los nuevos requisitos es que todas las empresas que ya se inscribieron o que en las próximas horas van a inscribirse deben subir a la página el protocolo de bioseguridad. Hasta que las autoridades no le den el visto bueno y lo autoricen sus empleados no podrán salir.

“Para los nuevos sectores será obligatorio inscribirse y suministrar el protocolo de seguridad, que deberá ser firmado por el representante legal de la compañía. Se va a habilitar un espacio en la plataforma de ‘Medellín me cuida’ para que las empresas suban su protocolo de seguridad. Solo las empresas que suministren este protocolo de seguridad podrán ser abiertas”, advirtió el alcalde de Medellín.

Cuando las empresas cumplan con este requisito van a recibir un mensaje que informará si están o no autorizados para salir. Cada compañía será la encargada de notificar a sus empleados.

Pero ¿qué pasará con los lugares que ya estaban exentos como supermercados y farmacias?

“Estos sectores, como por ejemplo alimentos y salud, que estaban autorizados antes de este nuevo decreto presidencial, tendrán la posibilidad lunes y martes de estar en un proceso pedagógico, es decir, no tendrán sanciones por sus trabajadores no haberse inscrito”, explicó Daniel Quintero.

Asimismo, para evitar aglomeraciones en el transporte público (principalmente en el metro) se van a escalonar las jornadas laborales de la siguiente manera:

De 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde

De 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde

De 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde

Las compañías que trabajan de noche continuarán con sus horarios habituales.

En cuanto a la realización de deporte al aire libre en Medellín las personas podrán hacerlo únicamente de 2:00 a 3:00 de la tarde, sin importar que tenga pico y cédula, pero el uso de tapabocas será obligatorio. Los gimnasios al aire libre estarán cerrados y algunos serán desmontados.

“El deporte será permitido únicamente para las personas entre los 18 y 60 años, menores todavía no están autorizados y debe ser a no más de un kilómetro de distancia de dónde viven las personas. Recuerden que nosotros podemos saber dónde viven y la Policía podrá verificar si está o no si ha superado el kilómetro de distancia de la casa”, destacó Quintero Calle.

Tenga en cuenta que los datos recolectados en la plataforma ‘Medellín me cuida’ serán sincronizados con la tarjeta cívica del metro, así que no podrá salir si aún no ha recibido la autorización para que su entidad opere.

