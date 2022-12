Las urgencias pediátricas del San Vidente Fundación están en total crisis

En un 500 por ciento de ocupación se encuentran las urgencias pediátricas del Hospital San Vicente Fundación, lo que ha llevado a las directivas de este centro a lanzar una alerta roja con el fin de que el gobierno Nacional y departamental tomen medidas de choque urgentes.

Esto se traduce que en un área en donde hay 12 cubículos, uno por niño, se estén atendiendo hasta 60 menores por día, y en ocasiones hasta más que son acomodados en los corredores.

Juan Manuel Sierra, director general de San Vidente Fundación afirmó que “esta situación es crónica y pienso que ha habido un poco de abandono en lo que significa las políticas establecidas”. (Vea también: El Hospital San Vicente Fundación se hizo sentir en plantón por la crisis )

El funcionario también resaltó que “muchos de estos niños que nos llegan podrían ser atendidos en otra parte para nosotros concentrarnos en la alta complejidad que es nuestro propósito. Los niños con menos complejidad que vienen a ser atendidos aquí pues nosotros no les estamos diciendo que no, pero le están quitando la oportunidad a otra cantidad de pacientes”.

Un ejemplo claro de esta crisis se da, entre otras cosas, por el paro en que se encuentran los médicos del Hospital Marco Fidel Suárez del municipio de Bello desde hace un mes por falta de pago. (Lea también: ¡Crisis! Reinicio de urgencias en Hospital de Bello no se ve venir )

A esto se suma que al menos el 60 por ciento de los niños que se atienden por día pertenecen al régimen subsidiado (el 39 por ciento de Savia Salud), lo que agrava la deuda que las EPS tienen con este centro asistencial, cuya cartera total ascendió para diciembre de 2015 en 327 mil millones de pesos.

Médicos pediatras de este hospital le proponen al Gobierno Departamental la creación de una red de urgencias pediátricas con el fin de garantizar los derechos de los niños.