Las voces que relatan el horror de los falsos positivos en Dabeiba

A la fecha han sido encontrados restos de 54 presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército.

En diciembre de 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz inició la exhumación de una fosa en el cementerio Las Mercedes en Dabeiba, occidente de Antioquia, donde de acuerdo con versiones de militares habrían sido enterradas decenas de víctimas de falsos positivos.

Durante la primera jornada fueron hallados restos de 17 cuerpos, mientras que, en la segunda inspección, en febrero de este año, encontraron 37 posibles nuevas víctimas, entre quienes “están los cuerpos de una familia con prendas militares, dos niños, varias mujeres, cuerpos con botas de caucho y cráneos con herida con arma de fuego y presencia de ojivas”, aseguró la JEP.

Las versiones voluntarias de militares fueron el primer indicio para la JEP de lo que encontrarían en el camposanto Las Mercedes.

Además, detallaron cómo se realizaban las inhumaciones:

Un hombre que fue testigo de estos hechos hace más de 10 años, narró cómo él mismo se vio obligado a sepultar varios cuerpos de desconocidos.

Los hallazgos de la JEP han destapado un crudo capítulo de la guerra, pero para muchos habitantes de Dabeiba significan una luz de esperanza para saber qué ocurrió con sus seres queridos.

Dionisio López es uno de ellos, dos de sus hijas desaparecieron sin dejar rastro en 1996 y 2006, respectivamente.

En 1996 su pequeña Edilma, con apenas 14 años, fue asesinada y desaparecida en la vereda Alto Bonito de Dabeiba.

Su testimonio se repite en decenas de personas que han buscado por años tener alguna razón de ese hijo, hermano, o compañera, arrebatados por la violencia.

Muchas madres que buscan a sus hijos entregaron muestras de sangre para su análisis en Medicina Legal, entidad que realizará el cotejo respectivo con los restos encontrados hasta el momento, para su posible identificación.

María de los Santos es la madre de José Manuel y Luis Arnoldo, dos jóvenes desaparecidos en 2004 y 2008, al parecer, a manos de paramilitares.

Ella, al igual que cientos de personas, llegó hasta la Alcaldía de Dabeiba para dejar una muestra de sangre con la esperanza de que le JEP pueda hallar los restos de sus hijos.

Nubia López no solo perdió a su hijo por culpa del conflicto armado, sino que también salió desplazada de Dabeiba por amenazas contra su vida. Hoy su deseo es tener una reparación digna.

Édison Lexánder Lezcano tenía 23 años cuando desapareció en 2002. Pasaron 18 años para que su familia le pudiera dar un sepelio digno.

Sus restos fueron hallados en el cementerio de Dabeiba, tras la primera inspección de la JEP.

Durante años, Gustavo de Jesús Lezcano luchó por encontrar a su hijo, pero la justicia ordinaria no le dio respuestas. Gracias a los registros de ADN que reposan en Medicina Legal finalmente se logró su identificación.

Nohelia Rengifo, expareja de Édison Lexánder Lezcano, relató cómo fue su desaparición: “De repente me dan esa noticia de su desaparición, y yo salí a averiguar si eso era verdad y me decían que sí, que él estaba muerto”.

“Nadie daba razón, pero me encontré con unos militares los cuales me hacían cualquier cantidad de preguntas de él y me decían: ‘No, él no era ningún agricultor, él no era ningún agricultor’, me decían así”, contó la mujer.