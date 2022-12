Le ataron pies y manos, le taparon la boca y lo mataron con un hacha en Medellín

Foto: Archivo.

Un misterioso asesinato fue descubierto dentro de una casa del barrio Robledo Kennedy, en el noroccidente de Medellín.

Las autoridades no saben quién es la víctima –cuya edad oscilaba entre los 25 y 30 años, que medía entre 1,60 y 1,65 metros, piel trigueña y pelo negro- y el dueño de la casa ubicada en la carrera 76 A con calle 92, donde fue hallado el cadáver, dijo desconocer cómo sucedieron los hechos que rodearon el crimen, que parece de una película de terror.

Manifestó que solo cuando regresó a la vivienda, luego de un día de ausencia, vio el cadáver y por eso dio aviso a las autoridades.

Fueron estas quienes inspeccionaron el cadáver.

Según el informe de homicidios de la Secretaría de Seguridad, a la víctima le taparon la boca con una cinta, para que no pudiera gritar, le esposaron las manos y le ataron los pies para que no se pudiera defender y luego la atacaron con un hacha.

Le propinaron cuatro heridas: una en la cabeza, otra en el pecho, otra en el hombro izquierdo y otra en una de sus muñecas.

Por último, los asesinos quitaron las esposas de la mano derecha de la víctima y las dejaron fijas en la otra y escaparon.

Las autoridades no dijeron si el homicidio fue cometido en la vivienda o fue abandonado allí por los delincuentes. Todo un misterio que queda por resolver.