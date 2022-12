Le embargaron su vehículo y cuando fue a reclamarlo se llevó una desagradable sorpresa

El afectado viajó desde Bogotá hasta el municipio de Copacabana luego de ponerse al día con un banco.

El afectado se llama Álvaro Londoño y ahora enfrenta un problema al que nadie da la cara.

El depósito judicial al que fue dirigido su vehículo un año atrás cuando fue embargado no le responde por los daños que sufrió un furgón durante ese tiempo.

Álvaro Londoño lo encontró con otras llantas, con múltiples choques, sin algunas piezas y maltratado por el sol.

“Lo peor es que me dicen los del depósito que debo pagar nueve millones de pesos si quiero sacar el vehículo, que no los tengo y me tocaría de nuevo pedirle al banco que me preste”.