Le hicieron un montaje a Mariana Pajón para hacer campaña por el No

En las últimas horas a través de las redes sociales comenzó a circular una imagen en donde se ve a Mariana Pajón feliz y sobre su bicicleta, sosteniendo un papel con el siguiente mensaje: ¡No al plebiscito por la paz!

Fue su hermano, Miguel Pajón, quien poco después de conocer la imagen se manifestó a través de Twitter sobre este montaje y escribió: Reitero: @marianapajon no pertenece a ninguna campaña ni partido político por favor no alteren ni utilicen su imagen.

Poco después, Miguel volvió a escribir: “Mariana no participa en campañas por el plebiscito. No apoya el SÍ ni el NO. Su mensaje es que la paz no se da en La Habana sino en cada uno”.

Hasta el momento la campeona del BMX no ha escrito nada al respecto.



REITERO: @marianapajon NO PERTENECE A NINGUNA CAMPAÑA NI PARTIDO POLÍTICO

POR FAVOR NO ALTEREN NI UTILICEN SU IMAGEN pic.twitter.com/GB7po7mXYH — Miguel Pajón L. (@pajonmiguel) September 12, 2016

MARIANA no participa en campañas por el plebiscito. No apoya el SI ni el NO. Su mensaje es que LA PAZ NO SE DA EN LA HABANA SINO EN CADA UNO — Miguel Pajón L. (@pajonmiguel) September 12, 2016

Advertisement