Le mintió a la Fiscalía para ocultar el macabro asesinato de su pareja

Luego de casi tres años la justicia pudo esclarecer cómo ocurrió el asesinato de la abogada sincelejana Carolina Teresa Cárcamo Zolá, de 29 años (foto), en circunstancias que se convirtieron en un reto forense particular.

Luis Felipe Hoyos Marín, pareja de la víctima, les dijo a las autoridades que la noche del homicidio, un hombre que describió como corpulento irrumpió en su vivienda en un conjunto residencial en el barrio Robledo, la madrugada del 8 de diciembre del 2013.

El supuesto asesino, dijo Hoyos, ingresó a la habitación y sin mediar palabra comenzó a atacarlos con arma blanca.

Según su versión, en medio de un forcejeo, salió herido y logró huir de la casa para llamar a la Policía. Sin embargo, lo hizo desde un centro médico en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, a por lo menos 40 minutos de recorrido del lugar de los hechos.

Muchos de los detalles que narró Hoyos Marín sobre aquella noche tradicional de Noche de las velitas no conconrdaban con las circunstancias lógicas de los hechos.

Los investigadores lograron establecer que, momentos después del homicidio de su pareja, Hoyos Marín llegó sin ninguna herida hasta la casa de su abuela, donde se cambió de camisa y salió rápidamente.

Horas después apareció lesionado en el hospital de Rionegro. Tras esta conclusión, el hombre fue capturado el pasado 25 de abril.

Los peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no descartaron una autoagresión del victimario, por el tipo de heridas y los lugares anatómicos donde fueron causadas.

El cadáver de la víctima, que al momento de los hechos se encontraba en Medellín para matricular a su hijo de siete años en la escuela, fue encontrado en el baño del apartamento, bañado y con unas gafas oscuras puestas.

Hoyos Marín aceptó los cargos que le formuló un Fiscal de la Unidad de Vida por el delito de homicidio agravado y el Juzgado 15 Penal del Circuito de Medellín avaló el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y la defensa del procesado.

Ahora Luis Felipe Hoyos Marín deberá pagar 17 años y 3 meses de prisión por el homicidio de su compañera sentimental, motivado por los celos.