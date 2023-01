Le prometen techo y comida a vendedor de aguacates multado por incumplir la cuarentena

El alcalde de Medellín pidió buscar a este adulto mayor, a quien la Policía le impuso un comparendo por no acatar el aislamiento por COVID-19.

El momento de la sanción quedó grabado y se hizo viral en redes sociales. En las imágenes se puede apreciar el reclamo que el hombre, de quien se desconoce su identidad, a la funcionaria encargada de la multa.

“Tome la foto, haga el comparendo que quiera. No puedo trabajar. ¿A dónde está la ayuda del Gobierno? ¿Qué uno no puede trabajar?… ¿Me va a pagar un sueldo, me va a pagar la pieza (habitación) o qué?”, le reclama de manera airada a la Policía, que se ve obligada a hacer cumplir la norma que se expidió para confinar a los colombianos desde el 24 de marzo hasta el 13 de abril para frenar la propagación del COVID-19.

Al conocer el video grabado en inmediaciones del barrio Los Colores, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pidió buscar al vendedor informal y prometió darle ayuda.

“Vamos a buscar al señor, me comprometo a que no le faltará ni techo ni alimentación. Son difíciles momentos para millones de personas. Sin embargo, él no debe salir porque pone en alto riesgo su vida”, escribió.

La venta de aguacates es una fuente de empleo para decenas de medellinenses, pues en la ciudad y su área metropolitana (otros nueve municipios) la tasa de desempleo es del 12,9 por ciento, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Las autoridades de Medellín ya estudian la manera de levantar la sanción al adulto mayor.