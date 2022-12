Le pusieron el reto y lo aceptó, ahora saldrá hoy en paños menores en su motocicleta

Lo que comenzó como un juego terminó siendo un reto que ya hizo colapsar una página en Facebook.

Ella ahora es conocida como ‘la mujer de la 115’, es amante de las motos, trabaja en una empresa y ama la vida saludable, el ejercicio y salir en su moto Yamaha RX 115, además de que conduce hace más de diez años.

El reto es el siguiente: saldrá conduciendo su motocicleta este sábado 19 de noviembre a las 8:00 de la noche desde algún punto del municipio de Bello, en el Norte del Valle de Aburrá, y terminará su recorrido, una hora después, en el municipio de Itagüí, pasando por Medellín.



El ingrediente que promete que hará colapsar la Avenida Regional por una caravana, es que la ‘la mujer de la 115’ saldrá en prendas menores, exhibiendo su voluptuoso cuerpo.

“Ya me asesoré y no tendré problemas con el tránsito, incluso le pedimos colaboración a la policía para que todo salga bien”, comentó a este medio la mujer, quien aclaró que quienes le propusieron el reto fueron sus amigos motociclistas.

Este acto exhibicionista ya lo había hecho antes luego de que los mismos amigos le ofrecieran 700.000 pesos en Medellín.

Ahora la suma es mayor porque la mujer, conocida en el mundo de los gimnasios, se puso a buscar patrocinio y la cifra va por varios millones de pesos.

“Hay que aclarar que en el trayecto haré paradas en varias partes para tomarme fotos, pero en ningún momento me quitaré el casco ni hablaré, además de que estaré acompañada de amigos”, afirma la mujer.

Las autoridades:

Mario Andrés Ramírez, subsecretario de seguridad vial, manifestó al respecto que no existe en el código de tránsito restricción frente a esta clase de actos, pero que si es necesario portal el chaleco refractivo en las noches.

“Nosotros lo que sí decimos es que las personas deben utilizar una ropa adecuada para movilizarse en moto. Y les hacemos un llamado a las personas que van a estar alrededor de este hecho que no se vayan a distraer para evitar posibles incidentes”, manifestó el funcionario.