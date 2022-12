Le subió el volumen al equipo para que nadie escuchara cómo asesinaba a su novia

Foto: Arnold Yesid Torres Córdoba. Cortesía.

"Papi no me pegue más... por favor no pegué más", estas fueron las últimas palabras que se le escucharon a Marisol Paniagua Serna.

Pocos horas después, su cadáver fue encontrado por las autoridades en el cuarto de una vivienda del barrio Esfuerzos de Paz N° Uno de Medellín.

Las lesiones que mataron a la joven pudieron ser causadas por puños y patadas.

De acuerdo con la investigación de un Fiscal de la Unidad de Vida de Medellín, la madrugada del 4 de julio de 2008, la víctima de 18 años, sostuvo una discusión con su pareja Arnold Yesid Torres Córdoba, alias ‘El turbeño’, natural de Murindó, Chocó.

En medio de la pelea el hombre le subió el volumen a un equipo de sonido, al parecer para que los vecinos no se escucharan los gritos de auxilio de Marisol Paniagua Serna.

Según el reporte fiscal, a las 4:30 de la tarde del mismo día, la policía halló el cadáver de la víctima en un rincón del inmueble envuelto en varias cobijas.

El dictamen médico señalaba que el cuerpo presentaba numerosos golpes externos y ruptura del hígado.

Por estos hechos, el Juzgado 17 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión en contra de Torres Córdoba, por el delito de homicidio agravado.

En la actualidad, el procesado, de 32 años paga una pena de 12 años y 6 meses de prisión en una cárcel de Puerto Triunfo (Antioquia) por un homicidio cometido en Istimina (Chocó) durante una riña.