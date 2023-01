Leidy ‘la hermosura’, la niña que sobrevive a un cáncer y cautiva en redes sociales

Sorprendió con sus mensajes en YouTube a miles de colombianos. Ahora, además de ser famosa, quiere ayudar a los niños de su ciudad. Esta es su historia.

La alegría y buen humor son reconocidos por familiares y amigos de la joven.

Ella tiene 17 años y desde hace 4 le diagnosticaron un cáncer en la pelvis, pero este no le ha impedido buscar sus sueños.

“En el tema de la enfermedad yo nunca la he tomado así, como una enfermedad que va a causar la muerte, yo lo tomo como un impulso a seguir viviendo”, dice.

Doña Isidora Ríos, su mamá, cree que Dios la tiene para cosas grandes.

“Dios la tenía como un propósito en esta tierra, y ella ha cumplido su meta”, indica.

Ahora que tiene mayor reconocimiento, Leidy no se dará por vencida en lograr el sueño de ayudar a otros a través de una fundación.

“Ella es una persona que siempre nos saca una sonrisa a todas, aunque estemos tristes”, dice sobre Leidy su amiga Valeria.

Leidy, que soñó con ser famosa, en 15 días ha logrado conseguir más de 250.000 seguidores en las redes sociales a través de vídeos realizados con un teléfono celular.

Después de 15 días de haber sido publicado el video de Leidy, ‘la hermosura’ en redes sociales, hoy su familia ve cómo sus sueños se hacen realidad.

“Toda una guerrera”, joven de Urabá conquista hasta los youtubers más famosos con sus ocurrencias Foto: Instagram