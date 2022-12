Levantan orden de evacuación de Colores de Calasania

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) de Medellín emitió un concepto favorable de habitabilidad de la primera fase de la Urbanización Colores de Calasania, que fue evacuada desde el año 2014 por fallas detectadas en el cumplimiento de la norma de sismoresistencia.

Según informan 126 propietarios de 377, desde este lunes están recibiendo nuevamente sus apartamentos, ya que la constructora CDO le presentó a las autoridades la rehabilitación de la primera fase, que esta vez contó con un acta de inicio de obra, permisos de corregidor, plan de contingencia, planos de estudios de suelos, algunas repotenciaciones y también lavaron y pintaron las zonas comunes, para que los propietarios vuelvan a sus hogares.

El Dagrd, indicó que la constructora cumplió con los requisitos exigidos por la ley para realizar la rehabilitación del edificio.

No obstante, muchos de los propietarios aún temen que la repotenciación no sea adecuada, otros no están de acuerdo con la misma y unos más aceptaron el acuerdo para no perder el patrimonio.