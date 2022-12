Ley seca y 1.300 policías, las medidas de seguridad para el clásico paisa

Las autoridades ya dispusieron un operativo de seguridad para el clásico 292 entre Medellín y Nacional que se disputa esta noche desde las 8:00 p.m. en el Atanasio Girardot.

Son 1.300 policías los que estarán a cargo de los controles de seguridad en los alrededores del escenario deportivo, donde está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, lo que se conoce como Ley seca.

Estas son las medidas anunciadas por la Policía Metropolitana:

Se recomienda a los hinchas acudir a las instalaciones del estadio Atanasio Girardot lo más temprano posible con el fin de evitar contratiempos en los anillos de seguridad dispuestos para los controles.

La apertura de las puertas del estadio Atanasio Girardot es a las 5:00 p.m.

No está permitido el ingreso de botellas de vidrio o chapas.

Las personas mayores de edad deberán ingresar al estadio solo si se identifican con su respectiva cédula de ciudadanía, de lo contrario no ingresarán.

Solo se permitirá el ingreso de las pilas AA y AAA, que lleven los radios para su funcionamiento.

No habrá ingreso de pólvora ni de ningún otro elemento ignífugo (pirotecnia o similar) en ninguna de sus categorías para ser activada al interior del estadio. Salvo en aquellos casos en que sea autorizado por la Mesa Local de Comodidad y Convivencia para el Futbol.

Se permitirá el ingreso de paraguas sin punta, deben ser pequeños o de bolso, siempre revisados previamente por la Policía Nacional.

En la gramilla solo se permitirá el personal autorizado por la Ley del Fútbol, toda vez que la invasión o ingreso al terreno de juego por parte del personal ajeno es prohibido por la Ley 1445 en su artículo 14 numeral 4.

Por decisión tomada en la mesa para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Futbol se decreta el cierre de fronteras, es decir la llegada de caravanas de hinchas provenientes de otras ciudades.

Ley seca con pantalla: habrá ley seca a partir de las 06:00 horas hasta las 21:00 horas en la Unidad Deportiva (perímetro comprendido entre la calle Colombia y la Canalización entre carreras 70 y 76).

Ingreso de público menores de edad: Solo se permitirá el ingreso de mayores de 14 años a las tribuna sur y norte, mayores de 7 años para oriental y occidental con boleta y en compañía de un adulto responsable.

Para este encuentro deportivo las ligas no estarán funcionando al igual que las taquillas para la venta de boletería.