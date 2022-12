Ley seca y 1000 policías, entre las medidas de seguridad para final Atlético Nacional vs. Cali

Esto es todo lo que debe saber para disfrutar este domingo, en tranquilidad, la definición del título de la Liga Águila del fútbol colombiano.

La Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, de la Alcaldía de Medellín, dispuso de 1000 uniformados para vigilar el entorno de la Unidad Atanasio Girardot este domingo, día en el que Atlético Nacional y Deportivo Cali definen el campeón del fútbol colombiano. Otras 500 personas, de la logística de Nacional, estarán encargadas de garantizar el normal desarrollo del evento.

Además, el metro de Medellín ampliará en 30 minutos su servicio en las estaciones Floresta y Estadio.

Según Andrés Tobón, subsecretario de Gobierno de Medellín, “la cantidad de policía obedece a un preliminar, para garantizar que en los alrededores del estadio tengamos garantía de control”.

El funcionario dijo también que para garantizar la seguridad de los asistentes al encuentro, “el estadio tiene 50 cámaras de reconocimiento facial, en las puertas de ingreso y en los corredores y 150 cámaras que permiten saber lo que pasa en su interior”.

Tobón además dio a conocer que se estableció la restricción del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el entorno de la unidad deportiva, esto es entre la carrera 70 y la 76 y la calle 48 (Pichincha) y la calle 50 (Colombia).

La Ley seca, como se le conoce a esta medida, regirá desde las 6:00 a.m. del domingo hasta el final del encuentro deportivo.

Para los accesos al Atanasio Girardot, desde el mediodía del domingo la carrera 74 (Avenida Centenario) estará cerrada al flujo vehicular, para permitir la llegada de hinchas.

Es de recordar que las autoridades locales prohibieron el ingreso de hinchas del Deportivo Cali al escenario deportivo.

No olvide tener esto en cuenta:

-La apertura de puertas será a las 4:00 p.m.

-El inicio del partido será a las 7:00 p.m.

-No está permitido el ingreso de hinchas del equipo visitante, Deportivo Cali.

-El ingreso para mayores de 14 años será en la tribuna sur; y los mayores de 5 años en la tribuna norte, y caminantes en oriental y occidental.

No está permitido:

-Alimentos y bebidas.

-Licor y bebidas embriagantes.

-Sustancias alucinógenas y psicoactivas.

-Pólvora y demás sustancias explosivas.

-Baterías extra a las que requiere el radio personal.

-Correas tipo riata o con hebilla removible.

-Señaladores láser.

-Bolsos grandes, solo se permiten los pequeños y las riñoneras.

-Paraguas con punta.

-Está prohibido ingresar en estado de alicoramiento o bajo los efectos de sustancias.

Este es el comunicado del metro de Medellín:

A partir de las 10:00 p. m, los usuarios podrán ingresar al Sistema únicamente por las estaciones Estadio y Floresta. Las demás estaciones y paradas estarán habilitadas solo para la salida de los usuarios.

Se garantizarán las transferencias de los usuarios a la línea A del metro, al tranvía, a los metrocables (excepto Arví y Santo Domingo que se encuentra en mantenimiento) y a la línea 1 de buses.

La extensión del servicio no se aplicará en la línea 2 de buses ni en las rutas integradas y alimentadoras del metro.