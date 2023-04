Líder de barra Los del Sur se defiende ante desmanes en el Atanasio Girardot: “No organizamos esto”

Los ánimos entre las directivas del Atlético Nacional y los líderes de la barra Los del Sur cada vez están más acalorados luego de conocerse algunos audios que demostrarían que todo lo ocurrido el domingo en el estadio Atanasio Girardot fue planeado .

“Se van a tomar todo el espacio de abajo hasta donde van las vallas (…) Pipe Muñoz se va a meter al pasillo de preferencia y va a dar la cara a benjamín, que el que lo quiera seguir que bienvenido sea”, dice un audio filtrado en el que habla supuestamente un barrista.

Felipe Muñoz es el líder de la barra Los del Sur y quien según los audios habría liderado los desmanes del domingo. Aseguró que no hubo nada planeado: “Siento que son las autoridades las que tienen que demostrar la veracidad de esos audios en los que supuestamente todo esto fue una actividad premeditada. Yo puedo decirles que no fue así, nosotros no organizamos esto, de ninguna manera”.

El rifirrafe también está en los recursos que Atlético Nacional le entregaba a la barra Los del Sur. El presidente del club, Mauricio Navarro, sostiene que al equipo le costaban más de mil millones de pesos anuales.

“Es un tema de boletería, de logística de la misma tribuna, es un pago por ellos, entre comillas, mantener a las barras visitantes calmadas y que no haya desórdenes en el estadio, es apoyar con dinero lo que son los tifos (…) eso nos puede costar entre 1.000 y 1.200 millones de pesos”, indicó.

Frente a la existencia de múltiples contratos de algunos líderes de la barra de Atlético Nacional con la Alcaldía de Medellín, el alcalde encargado, Óscar Hurtado, indicó que “esos contratos no vinculan a la administración municipal con las barras, son temas de contratación individual que nosotros no tenemos por qué relacionarlos con estos hechos, y mucho menos que eso en una mesa tenga que afectar esa relación que tienen que existir”.

Por ahora, por los desmanes del pasado domingo solo hay dos capturados, según la Fiscalía General de la Nación.