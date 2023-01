Líder de Los del Sur es acusado de inducir al aborto a su expareja

Aunque había fijada una audiencia para imputarle cargos, Felipe Muñoz no asistió y esta tuvo que ser aplazada. El baterista de Tres de corazón dio las razones.

Un nuevo escándalo sacude a Los del Sur, la principal barra de Atlético Nacional. Felipe Muñoz, otro de sus líderes, es acusado de inducir al aborto a su expareja, Milena Uribe Restrepo.

Publicidad

La Fiscalía en Medellín había fijado para el martes 21 de mayo la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento por el delito de aborto sin consentimiento.

La Corporación Jurídica Libertad, organización no gubernamental que representa el derecho de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, dio a conocer en su cuenta de Twitter detalles de la denuncia contra Muñoz e invitó a asistir a la audiencia.

“Felipe Muñoz (…) para no asumir su paternidad le dio una sobredosis de pastillas abortivas a Milena Uribe y la amenazó si denunciaba”, dice un texto publicado por la reconocida ONG.

La diligencia judicial, confirmó la Fiscalía en Medellín, iba a realizarse a las 4:40 p.m. del martes, sin embargo Muñoz no asistió.

Publicidad

Un día después, este miércoles, Muñoz publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que explica las razones de su inasistencia y rechazó las graves acusaciones.

“Se me acusa de algo que no vale la pena mencionar para no seguir replicando una calumnia, afirmando que tenía citación a una audiencia, de lo cual nunca fui notificado y de la que me entero estando fuera del país”, escribió el barrista y músico.

Publicidad

En el texto afirma haber sido de constantes señalamientos y falsas acusaciones por su labor como líder de la barra. Además, dijo que se encuentra en Brasil donde Atlético Nacional enfrentará a Fluminense por Copa Sudamericana.

“Puedo intuir desde donde y de qué tipo de personas nace la mala intención en crear este tipo de noticias falsas para escandalizar mi entorno y ver a Los Del Sur, la organización que principalmente represento afectada en temas de imagen, esto no es algo extraño ni ajeno a nosotros por ciertas temporadas, fruto de nuestra representatividad y susceptibilidad a la opinión de tanta gente a la que no le caemos bien, pero no entenderé nunca el ánimo destructivo de la gente que inventa, lanza, reproduce y replica enfermizamente algo sin conocer la verdad”, dice el escrito al que Muñoz invitó a leer.

“De forma humilde y serena quisiera pedirle a la gente que no me conoce que intente tener cordura a la hora de replicar o reproducir cosas que les aseguro que con tiempo y con el respaldo de la justicia se seguramente se esclarecerán”, pidió Muñoz.

Este es el segundo escándalo que enfrentan Los del Sur luego de que otro de sus líderes, Felipe Ospina, fuera grabado golpeando a otro hincha de Atlético Nacional en el partido contra Santa Fe. A raíz de este hecho violento fue sancionado con la restricción de ingresar durante tres meses a cualquier estadio de Colombia.

Publicidad