Liga Antioqueña de Judo denuncia irregularidades y renuncia a los Juegos Nacionales

La falta de contratación de entrenadores especializados es parte de los motivos para declinar su participación en las justas.

Por medio de un comunicado, la Liga Antioqueña de Judo dio a conocer la noticia que conmueve a los deportistas en el departamento.

“La Selección Antioquia pasó de tener seis entrenadores en 2016 a dos en 2018, quienes aún no cuentan con un contrato firmado por Indeportes Antioquia”, dice el escrito.

Además, la Liga asegura que “un entrenador y un monitor fueron los únicos a nivel departamental a los que se les bajó el escalafón y por ende el salario sin justificación metodológica, científica” y que desde 2016 no ha cumplido con un compromiso de contratar un entrenador extranjero.

También, que la pareja de Katas –modalidad de ese deporte para exhibición de figuras o movimientos- han hecho el ciclo deportivo sin contar con un entrenador especializado.

La falta de estos recursos, de fogueo internacional y el impacto de algunas decisiones, según la Liga, llevaría a que no se cumpla con el objetivo de alcanzar seis preseas doradas en los nacionales que se realizarán en noviembre en Bolívar.

Aun así, los deportistas manifiestan que seguirán con sus entrenamientos.



Noticias Caracol consultó con Indeportes su opinión al respecto, pero no ha recibido respuesta.

El judo es un deporte importante en Colombia, país que ha logrado triunfos en los Olímpicos como el de la vallecaucana Yuri Alvear en Río 2016 y en campeonatos mundiales.