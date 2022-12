Línea J del Metro fue reabierta y el Tranvía de Ayacucho sigue en pruebas

Once días le tomó a los operarios y al personal de mantenimiento cambiar la totalidad del cable tractor portador de la Línea J del Metro.

El cable aéreo retomó su servicio hoy viernes para toda la Comuna 13 de Medellín.

Ahora es el turno para la Línea K, cuyo cable transporta usuarios de los barrios Santo Domingo. Allí se hará un mantenimiento y no cambio de cable, por lo que el servicio será retomado el 23 de julio.

De acuerdo con el Metro de Medellín, el Cable Arví no tendrá que interrumpir su funcionamiento pues los mantenimientos se harán en la noche.

El Tranvía de Ayacucho también está realizando pruebas y se espera que en el mes de octubre comience a funcionar para el público.