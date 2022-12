Lío por concierto de Guns N' Roses y partido de Nacional en Sudamericana

Foto: Gun's and roses está en un gira por diferentes países. Atlético Nacional se prepara para enfrentar a Cerro Porteño, de Paraguay. AFP y Nacional Oficial en Facebook.

El Inder de Medellín informó que aún no tiene definido qué hacer para que no se vean alterados los tiempos de realización del sonado concierto de la banda estadounidense Guns N' Roses y el partido de las semifinales de la Copa Sudamericana, entre Atlético Nacional y Cerro Porteño de Paraguay.

La Conmebol, encargada de la organización de la Sudamericana, dio a conocer este viernes que el encuentro entre verdes y azulgranas fue fijado para el jueves 24 de noviembre.

Sin embargo, de tiempo atrás se conocía que la agrupación liderada por Axl Roses se iba a presentar en el estadio Atanasio Girardot, donde habitualmente hace las veces de local Atlético Nacional, un día antes. (Lea también: ¡Ojo rockeros! Guns N’ Roses ofrecerá concierto en Medellín en noviembre).

Por medio de un mensaje que contiene un audio y un video, el director del Inder, Juan David Valderrama, dijo, al responder a la pregunta realizada por una tercera persona que no se identifica, que aún no tienen definida la situación.

“Definida cien por ciento no. Tenemos unos avances importantes. Fundamental, y la apuesta de la Alcaldía, es que los dos eventos se lleven a cabo. Miércoles 23, concierto inamovible, fecha totalmente puesta en la gira de este grupo que viene a la ciudad de Medellín”, dijo Valderrama.

“La idea es ver cómo entre la Alcaldía, el productor y Atlético Nacional, con toda la voluntad puesta de parte de los tres, logramos desmontar el concierto, todo lo que es tarimas, logística, estibas del gramado. Todavía no estamos comprometidos con esta fecha, estamos trabajando para que se dé el 24, obviamente apenas tengamos todo estipulado, costeado, sabremos si ese día se puede dar el partido”, agregó.

Para que el concierto y el partido se realicen sin alterar las fechas, el Inder cuenta con opciones como abrir el estadio el día del encuentro futbolístico con “una de las tribunas inhabilitada”.

Eso, “entendiendo que para Nacional esa taquilla es importante. La idea es ver (el día) 24 y que todo el estadio esté evacuado para el espectáculo”, manifestó el funcionario que dirige la cartera de deportes y recreación de la capital antioqueña.

“Estamos estudiando muy bien para no equivocarnos en los tiempos, en los costos y apenas tengamos todo bien definido estaremos contando a la comunidad qué decisión se tome”. (Lea también: A joven con discapacidad le exigen comprar boleta cara para ver a Guns N’ Roses).

Valderrama además explicó en su comunicado que la empresa productora del concierto solicitó el estadio desde el 18 de noviembre hasta el día 27.

“Son casi nueve días de montaje: día del espectáculo y desmontaje. Estamos buscando cómo reducimos tiempos de montaje y desmontaje para utilizar el estadio el día 20 de noviembre, domingo, que también hay partido Nacional vs. Pasto”, explicó. Pero “la prioridad son el espectáculo del concierto y el partido de Sudamericana”, dijo.

Finalmente, Valderrama indicó que hay “garantía total de que la grama al día siguiente esté en perfectas condiciones, total nivelación, el balón rueda perfecto” aunque es posible que el público asistente al partido perciba algunas imperfecciones.