Lista la demanda del polémico Acuerdo 300

A instancias judiciales será llevado el ya sancionado Acuerdo 300 que le concedió facultades extraordinarias al alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, para reformar la estructura administrativa de todas las empresas adscritas al municipio. Los demandantes esperan que la justicia suspenda dichas facultades.

El argumento para emprender dicha acción es que al parecer la Alcaldía no sustentó la necesidad de reestructurar el denominado conglomerado económico del municipio con estudios previos, como lo contempla la ley. Así lo explica el Concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien lidera la iniciativa.

“Las debilidades son dar facultades amplias al alcalde sin existir un estudio. El estudio solo estará el 16 de abril, osea, que debieron presentar el proyecto el 17 de abril y no lo hicieron seguramente porque los tiempos no les daba por Ley de Garantías, que comienza a funcionar el 30 de junio”, explicó el concejal Bernardo Guerra, líder de la propuesta.

Expertos en política dicen que probablemente la demanda no prospere. Sin embargo, Guerra asegura que “eso lo determinarán los jueces porque al fin y al cabo ha sido tan débil en su contenido argumental y tan rápido en el tiempo, que debe llamar la atención de manera urgente por otras instancias judiciales”.

La acción popular estará respaldada por un grupo de ciudadanos inconformes. De igual manera, el Concejal Guerra llevará ante la Procuraduría la denuncia de supuestas inconsistencias durante el estudio y aprobación del acuerdo.