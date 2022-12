Listas las pasarelas de Colombiamoda para "celebrar" el diseño nacional

Colombiamoda, la feria del sector textil-confecciones más importante del país y una de las más destacadas de América Latina, comienza con la expectativa de concretar negocios por más de 306 millones de dólares en los tres días en los que celebrará la creatividad de la moda nacional.

En el recinto ferial Plaza Mayor de Medellín, sede de la XXVI edición del evento, que se cumplirá del 28 hasta el 30 de julio, se darán cita 670 expositores, 11.000 compradores y 60.000 visitantes en torno a tres ejes: muestra comercial, pasarelas y conocimiento.

Colombiamoda contará con la presencia de 479 compradores extranjeros entre los que destacan los españoles El Corte Inglés y Grupo Inditex, que aglutina marcas reconocidas de ropa comercial como Zara, Pull and Bear, Bershka y Stradivarius, entre otras.

Otras firmas como Calvin Klein, Perry Ellis, Nordstrom y Eleven by Venus (marca de la tenista estadounidense y exnúmero uno del mundo Venus Williams) también asistirán al evento, así como las deportivas Under Armour, Lady Lee y Asics, según confirmaron los organizadores en un comunicado.

Pero la pompa, el glamour y el atractivo se verán en las 30 pasarelas previstas para los tres días de feria, la primera de las cuales tendrá lugar este lunes y correrá a cargo de la colombosalvadoreña Francesca Miranda.

En el desfile inaugural Miranda reunirá lo mejor de sus líneas "femenina y de novias" en los más de 30 trajes de minuciosa confección que pondrá en escena con la sensibilidad y el gusto por los detalles que le caracterizan.

La deconstrucción del vestuario femenino de Johanna Ortiz, el espíritu latino de Jorge Duque, las transparencias de Pepa Pombo o la versión "Casanova" de Ricardo Pava serán las apuestas de estos diseñadores colombianos en el evento que tendrá en la pasarela de cierre a la bogotana Kika Vargas.

Además, marcas como Studio F, Gef, Punto Blanco, Falabella, Trucco's Jeans y Arkitec-Éxito presentarán sus últimas colecciones con el desfile de lencería romántica y seductora de Leonisa como punto fuerte para la noche del martes.

Una de las novedades de esta edición de Colombiamoda es el crecimiento de "The Vogue Talents Corner", espacio que busca destacar el diseño de los creadores de indumentaria, joyas, novias y gala, donde los expositores podrán interactuar con el cliente final en un ambiente de negocios.

Se mantiene la plataforma "Non Stop" para los jóvenes talentos de la moda colombiana, quienes serán los encargados de abrir el carrusel de desfiles que ocuparán prácticamente la totalidad de los tres días que dura la feria en el recinto ferial de la capital antioqueña.

El componente académico correrá por cuenta de 24 conferencias que se impartirán en el "Pabellón del Conocimiento Inexmoda-UPB", cuyo tema central será el emprendimiento.



La innovación es la clave para crear valor en el cliente. Anna Fusoni hablará sobre este tema en el #PabConocimiento de #Colombiamoda — INEXMODA (@INEXMODA) July 26, 2015