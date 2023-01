Llega a Medellín ‘Victus’, la obra sobre reconciliación que todo colombiano debería ver

El proyecto artístico que reúne desmovilizados y víctimas del conflicto armado, bajo la dirección de Alejandra Borrero, tendrá dos funciones en la capital antioqueña.

La puesta en escena en la que participan 17 personas entre ellas: víctimas, desmovilizados y miembros de la fuerza púbica en retiro, tiene un solo objetivo, la reconciliación.

Esta obra llamada ‘Victus’ (víctimas victoriosas) dirigida por la reconocida actriz Alejandra Borrero se presentará este miércoles y jueves en el teatro del colegio La Enseñanza y el teatro de la Universidad de Medellín, respectivamente.

Este proyecto artístico es un ejemplo de como el teatro une a diferentes seres humanos que vivieron los horrores de la guerra y que busca por primera vez reunir sobre el escenario a hombres y mujeres, como víctimas, exguerrilleros de las FARC, el ELN, exintegrantes de las AUC, militares y policías en retiro, con el fin de profundizar y recrear el conflicto a partir de las voces de los protagonistas.

“Ellos conocen el conflicto por dentro, saben cómo suena un fusil, pero también saben de pájaros y de árboles, llevan años caminando por la selva así que hablamos de una memoria viva y una dramaturgia viva” explicó Borrero.

Por su parte, para mujeres como Dayra Alejandra Hernández (excombatiente) y Yulisa Mosquera (víctima civil), esta es una experiencia que las ha transformado.

“Se han sanado las heridas, no se olvida, pero se sana. Ya no nos derrumbamos tanto como antes. Antes me daba miedo actuar, hoy puedo decir que me encanta el teatro” señaló Hernández.