Llegó el Festival de la Trova y esto piensan algunos genios del difícil arte de la improvisación

Irónico, ingenioso, pragmático y con un gran sentido de la lógica, estas parecen ser las cualidades principales de un gran trovador.

Por supuesto, estas habilidades adquieren diferentes matices dependiendo del intérprete, de su región y educación.

Publicidad

Por ello, escucharles en competencia es un verdadero deleite, una sonrisa garantizada.

De allí la enorme popularidad del Festival Nacional de la Trova, en el marco de la Feria de las Flores, cuya semifinal comienza este viernes 28 de julio a las 6.00 p.m. en el Parque de los Deseos.

Cartucho, Alacrán, Tutifruti y Paisita en Semifinales: 28 y 29 de julio 6 p.m. Parque de los Deseos @FeriaenMedellinhttps://t.co/kmMbKTmSi9 — Festival Trova (@FestivalTrova) July 27, 2017

¿Qué es la trova para los trovadores?

Publicidad

Juan Fernando Zapata (foto abajo), conocido en el mundo artístico como 'El Paisita', trovador de Medellín, criado en Jardín, conoce la historia antigua de la trova.

Según él, este arte comenzó en España, incluso antes del descubrimiento de América. Los trovadores eran contadores de historia y mensajeros. Cuando uno de ellos era encomendado para llevar un mensaje de un reino a otro, este se valía del humor y del verso para no terminar ejecutado.

Publicidad

'El Paisita' ha estado en ocho países representando a Colombia en festivales, y destaca que la vena trovadora está presente en Chile, Puerto Rico, Cuba, Estaña y México, entre otros paises.

“La diferencia de la trova paisa con la del resto del mundo es que es más rápida, tiene picardía y obviamente se utiliza el ritmo del bambuco, un ritmo muy nuestro”, comenta Juan Fernando Zapata, entre otras cosas Príncipe Nacional de la trova en Medellín y Rey Nacional en diferentes eventos.

Actualmente 'El Paisita' está ubicado en la semifinal del Festival de la Trova, cuya final será el próximo 4 de agosto en Plaza Jardín. “Espero llegar hasta la final”, comenta.

Otro genio de este arte de la improvisación es Édison Fernando Corrales Arango (foto abajo), conocido como 'Carmelo', de Abejorral, Antioquia.

Publicidad

“Cuando llegué a Medellín de niño comencé a estudiar en un colegio de Aranjuez llamado Liceo Gilberto Alzate Avendaño, que es conocido como la cuna de los trovadores en Medellín”, comenta.

Hoy 'Carmelo' es el actual Príncipe Nacional de la trova Ciudad de Medellín y el actual Virrey Nacional de la trova.

Publicidad

“Este año me ha ido muy bien. He ganado varios festivales y en este momento me encuentro en la semifinal del Festival de la Feria de las Flores”, comenta con alegría.

“La trova para mí es un medio para decir lo que siento. En este mundo uno no puede decir lo que piensa, pero la trova es la herramienta para opinar lo que uno quiere sin que nadie juzgue. Cuando uno dice las cosas trovando la gente se ríe y reflexiona”, comenta Carmelo, quien es docente en varios colegios de Itagüí.

Y explica: “La diferencia entre la trova antioqueña y la de otros lugares del país es que nosotros somos muy perfeccionistas en el tema de la rima. Nosotros rimamos consonantes. Y por ejemplo en Córdoba la rima es, casi siempre asonante”.

Publicidad

'Carmelo' añade que a esto se le suma el ritmo. Mientras nosotros utilizamos el bambuco, en la costa, por ejemplo, utilizan más los ritmos vallenatos. “Allá con el acordeón y aquí con el tiple, que tiene un sonido muy hermoso”, puntualiza.

Finalmente está Leonardo Arboleda Cuervo, (foto abajo), 'Leo Cuervo', uno de los mejores trovadores antioqueño jóvenes.

Publicidad

Él es campeón de la trova en varios festivales de Colombia, se desempeña como libretista y trabaja además para varios humoristas de Sábados Felices.

Este año no participa en la Feria de las Flores, pero en versiones pasadas del Festival de la Trova ha ocupado el primer, el segundo y el tercer puesto.

“La trova es un sentir popular. La trova es una forma de decir las cosas que todos quieren oír, con rima y humor. Este es un talento que pocos podemos disfrutar, como Pucheros, que es uno de los mejores libretistas del país”.

Publicidad

A continuación una final de infarto entre dos supertrovadores: 'Pucheros' y 'Minisigüí', en el año 1989: