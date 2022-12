Llegue a la estación Ayurá en carro y déjelo en el nuevo parqueadero del Metro

Muchos ciudadanos afirman que utilizarían con más frecuencia el transporte público si por lo menos pudieran llegar fácilmente hasta una estación del Metro. Por eso desde este miércoles, los usuarios que tengan Cívica personal podrán hacer uso de un parqueadero para vehículo particular, exclusivo para ellos, ubicado en las inmediaciones de la estación Ayurá, en la carrera 49 con calle 25.

El parqueadero operado por una empresa privada, tendrá las siguientes tarifas para automóvil: $2.400 hasta dos horas, hora o fracción adicional $2400 y $7.200 por día (hasta 10 horas). Para motos el valor será de $1.000 hasta por dos horas, hora o fracción adicional $1.000 y $3.000 por día (hasta 10 horas).

Publicidad

Para poder hacer uso del parqueadero los usuarios deben hacer una recarga mínima de 3.500 pesos en su tarjeta Cívica cada vez que ingresen al estacionamiento, para garantizar que hay dinero suficiente para viajar en el Sistema.

El Metro aclara que esta recarga es requisito para hacer uso del servicio de parqueadero, aunque el usuario cuente con saldo en su tarjeta Cívica personal.

El horario del parqueadero será de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. y los sábados de 6:30 a.m. a 2:30 p.m. Los domingos y festivos no habrá servicio.